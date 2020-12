Há cerca de 160 policiais civis cedidos a outros Poderes, prefeituras e órgãos públicos Tânia Rêgo/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 19:39

O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, cancelou a cessão de policiais civis cedidos a outros órgãos. A determinação saiu em decreto publicado em edição extraordinária do Diário Oficial, nesta quarta-feira, e teve como justificativa o déficit no quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol).

Cerca de 160 agentes que foram requisitados por outros Poderes (como o Legislativo fluminense, com 44 policiais cedidos), instituições, autarquias, prefeituras e ministérios terão que se apresentar em até dois dias no Gabinete do Departamento Geral de Gestão de Pessoas da Sepol, no Centro do Rio.