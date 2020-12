Mais de 400 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas do Estado do Rio recebem nesta terça-feira o 13º salário integral Daniel Castelo Branco

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 14/12/2020 12:54

Rio - Mais de 400 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas do Estado do Rio de Janeiro recebem nesta terça-feira (dia 15) o décimo terceiro salário integral. O pagamento será no valor global de R$ 1,5 bilhão, como confirmou a Secretaria de Fazenda à coluna.



A data do depósito, que alcançará cerca de 440 mil vínculos do Poder Executivo estadual, foi confirmada ainda no início de novembro pelo governador em exercício, Cláudio Castro, em coletiva na sede da Secretaria de Fazenda sobre o balanço das finanças fluminenses.



Na ocasião, o titular da pasta, Guilherme Mercês, detalhou os números. De acordo com a apresentação, o Estado do Rio deve fechar o caixa de 2020 sem déficit.