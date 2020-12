Servidor

Orçamento do Estado do Rio para 2021 abre caminho para reajuste a servidores

Sem reposição salarial desde 2014, funcionalismo foi contemplado no texto aprovado nesta terça-feira na Alerj. Déficit total de R$ 20,3 bilhões pode ser reduzido com negociação da dívida do Rio com a União

