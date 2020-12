Por PALOMA SAVEDRA

15/12/2020

O governo fluminense começou a 'respirar' aliviado nesta terça-feira, após a aprovação pela Câmara Federal do texto-base do projeto de renegociação das dívidas dos estados e municípios com a União (PLP 101/20). A medida amplia as possibilidades de entes endividados obterem crédito com aval do governo federal.

A proposta prevê ainda um novo modelo do Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Assim, se o projeto for aprovado também no Senado, abrirá caminho para o Estado do Rio ter 10 anos de ajuda financeira a partir da suavização das parcelas das dívidas administradas pelo Tesouro Nacional.

O PLP 101/20, de autoria de Pedro Paulo (DEM), foi relatado por Mauro Benevides(PDT-CE), que acolheu 14 emendas dos parlamentares no seu parecer.