Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 16/12/2020 06:00

A reunião do prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes, com o presidente Jair Bolsonaro já traçou algumas diretrizes para o governo carioca. A começar pelo diálogo iniciado com o ministro da Economia, Paulo Guedes, na tentativa de salvar as finanças municipais. Paes e seu futuro secretário de Fazenda, Pedro Paulo, conversaram com Guedes sobre o quadro financeiro da cidade e falaram a respeito do Plano de Emergência Fiscal que será apresentado pela prefeitura ao Legislativo em fevereiro.

À coluna, Pedro Paulo ressaltou que o saldo do encontro com Bolsonaro e, depois, com o titular da Economia foi "ótimo". E que ficou firmado um "contato direto e permanente para ajudar o Rio".

Ele contou ainda que Guedes ficou "empolgado" com o plano de ajuste fiscal, e que o ministro quer estar presente na Câmara quando a proposta for formalmente entregue. "A reunião abriu as portas para a União ajudar a cidade do Rio. O próprio presidente ligou para o ministro para irmos direto falar com ele".

“O ministro quer ir pessoalmente ao Rio para o lançamento do plano. Vamos apresentar formalmente à Câmara de Vereadores na volta do recesso”, declarou Pedro Paulo.

'Ajuste para pagar salários em dia'

O projeto de ajuste nas contas municipais tem como foco a redução do possível déficit orçamentário de R$ 10 bilhões em 2021. Segundo o futuro titular da Fazenda do Rio, o plano é para garantir o pagamento de salários de servidores em dia, retomar o crédito para o 2º dia útil, assegurar a manutenção dos serviços públicos, além de investimentos na cidade.

O parlamentar afirmou ainda que será um projeto “mais profundo”: “É um plano que finca as bases de um ajuste fiscal forte nos próximos dois anos, mas também corrige pra sempre problemas fiscais que existem no Rio”.