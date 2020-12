Câmara dos Deputados votou nesta terça-feira o PLP 101/2020 Michel Jesus/Câmara dos Deputados

Por O Dia

Publicado 16/12/2020 22:05

Integrantes do Ministério da Economia apresentaram nesta quarta-feira o impacto do PLP 101, aprovado ontem na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, para os estados. Segundo o secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues, o alívio para os governos locais será de R$ 217 bilhões.

Com a medida, os entes endividados poderão voltar a obter crédito com aval da União. De acordo com Rodrigues, o espaço para novos empréstimos é de R$ 18 bilhões para estados com notas (Capag) A e B, e de R$ 6,6 bilhões para os com nota C.

Já para os entes com nota D, a saída é o Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Estão na lista para adesão ao regime o Rio de Janeiro (que já aderiu em 2017 e aguarda a prorrogação), Goiás, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

O relator do texto, deputado federal Mauro Benevides (PDT-CE), e o autor da proposta, Pedro Paulo (DEM-RJ) também participaram da coletiva.