Servidores do Degase já usam o novo uniforme

Por O Dia

Publicado 21/12/2020 17:28

O Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) já começou a distribuição dos novos uniformes para os servidores que trabalham nas 24 unidades do órgão no Estado do Rio de Janeiro. De acordo com o Degase, ao todo 1.393 agentes pertencentes ao quadro funcional da instituição já começaram a receber as peças.

A identidade visual dos uniformes foi escolhida e sugerida pelos próprios agentes, informou o órgão, acrescentando que, desde 2012, o Departamento não tem uma licitação para a compra de vestuário adequado, "considerado um equipamento de proteção individual dos agentes, especialmente durante as ações externas da medida socioeducativa".

Diretor-geral do Degase, o major Márcio Rocha ressaltou que os novos uniformes favorecem também os ambientes institucionais. "Com essa medida vamos ter um ambiente muito mais propício à socioeducação, criando uma identidade sem que eles precisem utilizar as suas roupas particulares", disse.

"Isso favorece o local de serviço institucional e de segurança também, já que conseguiremos identificar quem é servidor e quem está desempenhando uma função acessória ao Departamento", declarou Márcio Rocha.

Já na semana passada, o Degase adquiriu 55 coletes balísticos, atendendo à reivindicação da categoria. Os equipamentos já estão sendo utilizados por dois núcleos operacionais da instituição: o Grupamento de Ações Rápidas (GAR) e a Divisão de Escolta do Departamento (DIESC).

Segundo o órgão, as duas divisões são responsáveis, respectivamente, por resoluções de crise e apresentações externas dos jovens em conflito com a lei.

O Degase informou ainda que "foi a primeira vez, na história do Departamento, que esse tipo de equipamento de proteção individual foi fornecido para os agentes com objetivo de preservar a integridade física dos servidores e proteger os adolescentes".