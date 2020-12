Prefeitura do Rio usa o IPCA-E como base para corrigir os valores Divulgação

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 22/12/2020 10:26 | Atualizado 22/12/2020 10:36

O IBGE fechou nesta terça-feira em 4,23% o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15 ou IPCA-E), que mede a prévia da inflação oficial. O índice é usado como referência pela Prefeitura do Rio para corrigir os valores do IPTU dos cariocas (e também os salários de servidores). Com isso, esse será o percentual de reajuste aplicado sobre o imposto pago pelos contribuintes.

Além disso, a população da cidade deve ficar atenta: a partir do próximo ano, a prefeitura emitirá uma única guia com a Notificação de Lançamento do IPTU e/ou TCL, em substituição ao carnê. A medida tem como objetivo a redução de gastos.

O contribuinte que optar pelo pagamento em cotas poderá pagar a primeira parcela com o código de barras disponível na guia de cobrança, informou ontem a Fazenda à coluna. As demais cotas deverão ser emitidas pela internet, no portal Carioca Digital (www.carioca.rio)

A guia do IPTU 2021 será enviada aos imóveis da cidade ao longo do mês de janeiro e a segunda via estará disponível em data e local que serão informados no Portal Carioca Digital.

A Fazenda acrescentou que, para realizar o procedimento on-line, é necessário informar o número da inscrição do imóvel, identificado no carnê do IPTU de anos anteriores.



DESCONTO DE 7% À VISTA

Os contribuintes que pagarem o imposto de uma só vez garantem o desconto de 7%, mesmo percentual concedido no ano passado.