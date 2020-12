Governo estadual acionou o Supremo para evitar colapso dos cofres fluminenses Divulgação/STF

Por PALOMA SAVEDRA

Sob risco de colapso, o Estado do Rio de Janeiro acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) essa semana para evitar o bloqueio de, pelo menos, R$ 7,4 bilhões das contas fluminenses pela União.

A medida teve que ser tomada diante da mudança de entendimento da Secretaria do Tesouro Nacional, que, neste mês de dezembro, informou ao governo fluminense que o estado não estaria sob vigência do Regime de Recuperação Fiscal desde 5 de setembro.

O fim do regime representa, na prática, que o Rio terá que pagar, de imediato, valores relativos a dívidas do estado que foram honradas pela União nesse período, além do empréstimo obtido em 2017 com banco BNP Paribas, contratado em 2017.