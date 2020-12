Em novembro, servidores da Educação fizeram ato pelo 13º em frente à sede da prefeitura Sepe/Divulgação

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 29/12/2020 11:18 | Atualizado 29/12/2020 11:37

A Federação das Associações e Sindicatos de Servidores do Rio (Fasp) espera até esta quarta-feira uma ordem da Justiça para o arresto das contas municipais do Rio. A entidade, que já havia apresentado ação civil pública para o pagamento imediato do 13º do funcionalismo, informou que nesse momento oficiais de justiça estão intimando o governo.

"A juíza de plantão Lívia Bechara de Castro já mandou intimar o Município do Rio para que informe se o pagamento de fato não foi realizado no prazo de 24 horas. Nesse momento os oficiais de justiça do Tribunal estão cumprindo o mandado", disse o advogado da Fasp, Carlos Henrique Jund.

Publicidade

Jund disse ainda que "espera que, até amanhã, seja deferida a ordem de arresto e, em seguida, a transferência dos recursos aos servidores".

Ele acrescentou que no pedido de arresto "está se solicitando que sejam preservadas as verbas da saúde, educação e segurança pública".