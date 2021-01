Benefício também pode alcançar PMs, bombeiros militares e demais servidores civis Gilvan de Souza

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 05/01/2021 08:00

Assim como o PL que contempla os agentes da Polícia Civil, os três novos projetos preveem adicional de 20% de remuneração ao trabalho noturno das demais categorias do serviço público estadual. O benefício é referente ao período trabalhado entre 22h e 5h.



Na justificativa da proposta que alcança todos os servidores civis, por exemplo, o parlamentar argumenta que o texto busca "corrigir uma injustiça" com as categorias. Ele também aponta que já há dispositivo na Constituição Estadual garantindo esse adicional.

"Em meados de dezembro, havia protocolado o projeto de adicional noturno para policiais civis. Mas, ao saber que as demais categorias de servidores também não gozavam deste direito constitucional, criei outros projetos. Se aprovados, os quatro farão justiça a tantos servidores públicos que dedicam suas vidas em trabalhos das 22h às 5h", alegou o autor.