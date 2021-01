Governo Paes enviará pacote à Câmara de Vereadores em fevereiro, na abertura do ano legislativo Reginaldo Pimenta

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 05/01/2021 05:00

Ainda no período de transição de governo, o (hoje) secretário municipal de Fazenda e Planejamento do Rio, Pedro Paulo, detalhou o cenário financeiro trágico, apontando um déficit de R$ 10 bilhões para 2021. E para reequilibrar os combalidos cofres cariocas, o titular da pasta aposta no já anunciado pacote de medidas fiscais.

Os projetos serão enviados para a Câmara de Vereadores na abertura do ano legislativo, em fevereiro, com propostas de reformas tributária e previdenciária, além de uma Lei de Responsabilidade Fiscal local.

Publicidade