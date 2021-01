Eduardo Paes reforçou dificuldades financeiras para quitar a folha salarial de dezembro de 2020: "não deixaram recursos em caixa" Reprodução

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 05/01/2021 12:51 | Atualizado 05/01/2021 12:54

Com dificuldades para quitar a folha salarial de dezembro de 2020 no prazo oficial - que é essa sexta-feira, 8 de janeiro -, o prefeito Eduardo Paes (DEM) reforçou, nesta terça-feira, o quadro crítico das finanças cariocas: o governo conta com arrecadação já deste início de ano para conseguir cobrir essa despesa daqui a três dias. Paes declarou ainda que, "passada essa fase", o pagamento ao funcionalismo voltará a ser até o segundo dia útil.

"Deixei os recursos em caixa do ano de 2016 pra pagar o salário de dezembro de 2016. A realidade que a gente tem (agora): temos duas folhas salariais que deveriam ser pagas com recursos de 2020 e que não foram pagas", ressaltou o chefe do Executivo em uma live nas suas redes sociais.

Paes acrescentou o que o seu secretário de Fazenda, Pedro Paulo, vem dizendo: que a gestão anterior deixou R$ 69 milhões em caixa, sendo que a despesa com a folha salarial é de R$ 1,4 bilhão: "Para os servidores, tenham uma certeza: nós estamos trabalhando firme, acompanhando a arrecadação dessa semana, de recursos que teriam que ser utilizados para pagar os salários de 2021, para o mais rápido possível pagar a folha de salários de dezembro. É prioridade absoluta".

Ainda assim, ele sinalizou que não há garantia de pagamento dos vencimentos de dezembro nesta sexta-feira: "Não dá para em uma semana a gente injetar recursos. Os recursos entram ou não. A lambança foi feita, vocês sabem a tragédia que antecedeu, mas é só para que vocês tenham essa compreensão. Secretário Pedro Paulo está lá fazendo todo esforço do mundo para que vocês possam receber o salário de vocês".

O prefeito emendou assegurando que, diante da melhora do quadro econômico no município, vai retomar o cronograma antigo de pagamentos. "Passada essa fase inicial, isso vai ser regularizado. Vocês não vão mais viver esse drama e a gente vai passar a pagar, e fazer todo esforço para pagar no segundo dia útil, como sempre fiz, respeitando o servidor. Trabalho escravo acabou há muito tempo. Ninguém pode trabalhar sem receber salário".