14/01/2021

Além dos 13 órgãos federais que decidiram abrir a possibilidade do teletrabalho voluntário aos seus servidores de forma definitiva, a União espera uma adesão de mais instituições. Secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, Wagner Lenhart avalia que, passado o período de pandemia, haverá inclusive uma procura dos funcionários públicos por essa modalidade de trabalho, que pode ser por home office integral ou parcial.

À coluna, Lenhart disse que o cenário que se vislumbra é com esse modelo ganhando força: "Como é algo espontâneo, a gente não está perseguindo uma meta, mas pela conversa que temos tido com os órgãos, a expectativa é que, no ano de 2021, a gente tenha aumento expressivo do número de adesões".

Uma portaria da secretaria passou a vigorar em 1º de setembro de 2020, com as novas orientações para a implantação do trabalho remoto na Administração Pública Federal. As regras são padronizadas, e os ministérios e órgãos que decidirem adotar essa prática deverão seguir essa cartilha.

O secretário lembrou que a teve como objetivo dar mais autonomia para os órgãos aplicarem a modalidade de trabalho. "Não há ideia de obrigar os órgãos ou fazer qualquer ação nesse sentido, mas sim de estimulá-los para que utilizem isso no futuro mesmo quando a gente voltar à normalidade".

PRODUTIVIDADE É ACOMPANHADA

Ele destacou uma condição para a implementação do teletrabalho: "É que haja um acompanhamento das entregas, e isso demanda uma clareza muito grande do que se espera do servidor".

