Governo Paes assumiu a prefeitura com mais duas folhas salariais de 2020 para pagar neste ano de 2021 Estefan Radovicz

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 17:19 | Atualizado 15/01/2021 17:20

Funcionários públicos do Município do Rio de Janeiro que ainda não receberam o 13º salário de 2020 têm cobrado diariamente do governo Paes o pagamento. O canal tem sido as redes sociais do prefeito Eduardo Paes e do secretário de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo.

Servidores estão lotando as caixas de mensagens deles - e até de outros secretários - com a pergunta: "E o 13º salário?".

Ainda aguardam o pagamento 100.855 servidores ativos, inativos e pensionistas do município, de acordo com dados da Fazenda. Por enquanto, receberam a gratificação aqueles que ganham até R$ 4 mil, o que soma o total de 97.547 pessoas.



O governo Paes colocou esse pagamento como prioridade, e técnicos do Executivo estão atuando com foco no aumento da arrecadação.

A atual administração assumiu a prefeitura com duas folhas salariais a mais: os vencimentos de dezembro de 2020 tiveram que ser quitados com recursos arrecadados já neste ano de 2021 e o 13º salário de quem ganha acima de R$ 4 mil.