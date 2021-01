Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 17/01/2021 06:00 | Atualizado 17/01/2021 11:25

O Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro (Previ-Rio), autarquia que administra o fundo previdenciário dos servidores (Funprevi), passou a ter, desde o início do mês, o comando da atuária e auditora do Tribunal de Contas do Município (TCM), Melissa Garrido Cabral. Em entrevista à coluna, a especialista diz que assume esse desafio buscando aplicar seu conhecimento para tornar o fundo sustentável e, assim, garantir os benefícios previdenciários hoje e no futuro. Para isso, vai investir no trabalho de modernização do instituto, centralização das concessões de aposentadorias, além da capitalização do Funprevi — o que demanda estudos que já foram iniciados — por meio de uma nova lei.

Outro ponto que vem sendo colocado pelo governo é uma possível mudança da alíquota previdenciária de 11% para 14%, seguindo a Emenda Constitucional 103 (que instituiu a reforma nacional), o que já está em análise pelo Previ-Rio. Também está nos planos a criação da previdência complementar, voltada para servidores com salários mais altos.

Vale lembrar que o último balanço do órgão apontou déficit atuarial de R$ 35 bilhões. Os cálculos estão sendo atualizados, e a presidente disse que o valor mudará: "A Coordenadoria de Inteligência Previdenciária está trabalhando no número. Vai mudar um pouco, vai piorar um pouquinho a situação".

Melissa ressalta que, mesmo com a adequação do município à regra federal, somente isso não será suficiente para o equilíbrio do fundo. Por isso, enfatiza a necessidade de encontrar mais meios para reforçar a previdência.

"Serão necessárias outras fontes, só isso (aumento do desconto) não vai ser suficiente. Fazendo esse plano (de capitalização), a ideia é colocar todas as fontes dentro de uma lei, porque assim está tudo legalizado e o fundo caminha dentro de um planejamento", detalha.

A gestora acrescenta ainda que, no caso da mudança da contribuição, a prefeitura obrigatoriamente também terá que repassar ao fundo um percentual maior (referente à contribuição patronal):

"(A adequação de alíquota) Isso foi determinado pela EC 103. É importante lembrar que, se aumentar a contribuição do servidor, automaticamente, a contribuição patronal vai para 28%. Então, é algo que vai ter a contrapartida do Tesouro".

A presidente da autarquia disse que todas as medidas são no sentido de assegurar os benefícios previdenciários. E que, hoje, a folha de pagamentos supera as receitas do fundo em aproximadamente R$ 1 bilhão por ano, sendo sempre necessário aporte do Tesouro. "As medidas são visando um bem maior, são para tentar constituir a reserva, para capitalizar o fundo e garantir o benefício da geração atual e da geração futura, sem precisar de repasses do Tesouro", enfatiza.

OLHAR VOLTADO À PARTE ATUARIAL

O convite à atuária foi feito pelo secretário de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo. Desde que foi anunciado como secretário, no fim de 2020, o titular da pasta afirmava que escolheria um "quadro técnico e qualificado" para ficar à frente do Previ-Rio.

Publicidade

Formada em Ciências Atuariais pela UFRJ, com mestrado em Matemática Aplicada a Finanças, no Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), e duas pós-graduações — uma na Uerj, e outra na AVM —, Melissa Garrido Cabral entrou no Tribunal de Contas do Município em 2011. Antes, atuava na iniciativa privada.