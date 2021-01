Autarquia fez a solicitação à operadora Assim Daniel Castelo Branco

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 17/01/2021 05:25

Logo que assumiu a presidência do Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro (Previ-Rio), a atuária Melissa Garrido Cabral se deparou com uma tarefa urgente: a do plano de saúde dos servidores municipais ativos, aposentados e pensionistas, e seus dependentes.

O prazo do contrato com a Assim termina no fim deste mês, e para não deixar os beneficiários descobertos, ela procurou a operadora do plano para prorrogar o serviço por mais seis meses, até que seja feito novo credenciamento.

Publicidade

"Quando eu cheguei aqui, no dia 1º, tive a notícia de que o contrato do plano de saúde se encerra em 31 de janeiro. Fomos surpreendidos com essa data", relata.

"E o que a gente fez? Diante do prazo exíguo para o encerramento, tomamos duas posturas: pedimos autorização para a Fazenda para a prorrogação por mais seis meses, seguindo as orientações do decreto, e também mandamos um ofício para o Ministério Público (diante da denúncia feita em 2020 sobre ilegalidades nesse contrato) para nos colocar à disposição para mais informações e avisando que a gente precisa prorrogar, em atenção às vidas. Enviamos para o MP se manifestar e para colocar as portas abertas e deixar bem ciente que é algo transparente", afirma.

Publicidade

Melissa complementa: "Nossa preocupação aqui é o servidor. Hoje a gente tem mais de 150 mil vidas. Não podemos deixar os servidores sem o plano, ainda mais no meio de uma pandemia".

A ideia é, nesse período, organizar os trabalhos para a realização de novo credenciamento, fazendo antes uma consulta pública, "um processo mais participativo", ela diz. "E verificar se novas operadoras de planos de saúde estarão interessadas", pontua.

Publicidade

O instituto ainda está aguardando o posicionamento da operadora do plano. Caso haja uma negativa em meio a essa situação emergencial, serão analisados os instrumentos jurídicos para garantir o serviço ao funcionalismo.