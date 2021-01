Secretário de Educação, Comte Bittencourt se reunirá com alguns integrantes do sindicato nesta quinta-feira Reginaldo Pimenta

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 21/01/2021 05:00

O secretário estadual de Educação, Comte Bittencourt, se reúne hoje com integrantes do Sindicato dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro (Sepe-RJ). A categoria, que já tinha diálogo com Comte devido à trajetória dele como parlamentar na Assembleia Legislativa, quer tratar de temas prioritários dos professores.

Estão nessa lista a logística do retorno das aulas presenciais e o cumprimento de um terço da carga horária para atividades extraclasse, lembrando recente decisão judicial.