A empresa Oi cortou nesta segunda-feira o serviço de internet prestado ao Estado do Rio de Janeiro, sob alegação de falta de recebimento de valores devidos pelo governo, no montante de R$ 300 milhões. Com isso, secretarias, autarquias fluminenses e o Palácio Guanabara ficaram sem rede.

O governo estadual, no entanto, recorreu à Justiça, que determinou o imediato reestabelecimento do serviço, sob pena de multa diária no valor de R$ 100 mil, em caso de não cumprimento da decisão. Procurada, a empresa disse que ainda não foi notificada da decisão.

O governo do estado afirmou que a empresa tomou a medida de forma unilateral. E que, "imediatamente, a Procuradoria Geral do Estado entrou na Justiça para que a empresa restabelecesse os serviços. O pedido foi aceito no fim da manhã desta terça-feira (26/01)".

O Executivo fluminense informou ainda que "a atual gestão apura possíveis sobrepreços dos serviços prestados nos últimos dez anos" pela Oi. O governo aponta que os preços praticados pela empresa estão muito acima da realidade do mercado.

O Palácio Guanabara acrescentou que publicou, no último dia 11, um edital para a contratação de nova prestadora do serviço. E que o pregão será realizado no dia 1º de fevereiro.

"A rede de serviços essenciais em hospitais, regulação de pacientes, delegacias, batalhões, bombeiros, matrícula para estudantes da rede estadual, entre outros, não foram afetados", declarou o governo.