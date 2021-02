Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 13/02/2021 06:00

Para garantir o reforço no patrulhamento em todo o Rio de Janeiro no feriado prolongado de Carnaval, a Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM) pagará 22.188 serviços de hora extra aos PMs. Os policiais atuarão com foco na segurança da população fluminense e também para coibir aglomerações. Os dados são da Coordenadoria do Programa Estadual de Integração na Segurança (CPROEIS).

"Todos os policiais estão com a missão de ter os olhos voltados para a segurança pública e controle sanitário. Cada serviço extra desses policiais é fundamental para o cumprimento das missões atuais nessas duas áreas", declarou à coluna o porta-voz da corporação, major Ivan Blaz.

Blaz ressaltou ainda que o RAS só será pago para aqueles que não estiverem na escala do serviço ordinário: "Só quem é contemplado pelo pagamento do RAS é quem estava de folga ou de férias e foi escalado para trabalhar". Ou seja, nem todos os 13.828 policiais que trabalharão no feriado receberão hora extra.

Desse total de 22.188 serviços que serão pagos, 21.528 são para o reforço do policiamento nas ruas e 660 são específicos para atuação dos militares em toda a orla carioca.



Na quinta-feira, o governo divulgou a operação especial da PM nesses dias. O planejamento foi elaborado pela Subsecretaria de Gestão Operacional da SEPM, com o emprego dos 13.828 militares, entre hoje e terça-feira, e de 2 mil viaturas circulando diariamente em todo o estado.

DESEMBOLSO DE R$ 6,2 MILHÕES

O desembolso total para custear o Regime Adicional de Serviço até terça-feira será de R$ 6,2 milhões. As verbas são oriundas do Fundo Estadual de Segurança Pública e Desenvolvimento Social (Fised), criado em dezembro de 2017. O fundo é abastecido com 5% da arrecadação de royalties do petróleo do estado.