Lista de servidores será publicada pelo Previ-Rio nesta quinta-feira Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 19:09 | Atualizado 17/02/2021 19:10

O Instituto de Previdência e Assistência do Município (Previ-Rio) publica nesta quinta-feira, no Diário Oficial, a lista dos servidores municipais que tiveram suas comprovações de uso do auxílio-creche, em 2020, indeferidas por alguma pendência. Esse grupo poderá apresentar recurso, já a partir de amanhã, até o dia 8 de março. A lista também estará disponível na página do Previ-Rio, no endereço: http://www.rio.rj.gov.br/web/previrio.



Em caso de indeferimento por motivo de "documento de comprovação inválido" ou "comprovação parcial", o requerente deverá apresentar nova declaração original do estabelecimento de ensino, garantindo que o menor esteve matriculado durante os meses que utilizou o benefício no ano de 2020, em papel timbrado, assinado pelo responsável da escola com respectivo carimbo, contendo ato da autorização de funcionamento e CNPJ.