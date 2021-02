Governador em exercício, Claudio Castro viaja na manhã de terça-feira para a capital federal Estefan Radovicz / Agencia O Dia

O governador em exercício Claudio Castro irá a Brasília nesta terça-feira para tratar com o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a inclusão do Rio de Janeiro no novo Regime de Recuperação Fiscal (RRF) . "Acredito que será uma semana decisiva, principalmente para a questão do regime", disse Castro nesta manhã.

A pauta econômica que agita o Congresso Nacional também será tema da conversa que o governador interino terá não só com Guedes, mas com parlamentares. Castro citou, por exemplo, o pacto federativo e a reforma tributária como "fundamentais para o futuro do Rio de Janeiro".

"Ontem conversei longamente com o senador Portinho (PL-RJ) sobre a questão da reforma federativa e tributaria, que são duas reformas fundamentais pro futuro do Rio, pra recuperação fiscal. Tenho reunião também com o ministro Paulo Guedes sobre a questão das vacâncias e principalmente sobre a inclusão do Rio no novo Regime de Recuperação Fiscal", ressaltou ele, em vídeo divulgado nas redes sociais.

O chefe do Executivo fluminense se encontrará ainda com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello: "Vamos tratar da vacinação (contra a covid-19)... O que o Rio pode fazer para colaborar com o plano nacional de imunização".