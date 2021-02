Governador em exercício do Rio, Cláudio Castro Reprodução

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 23/02/2021 17:29 | Atualizado 23/02/2021 17:31

O governador em exercício Cláudio Castro ressaltou, nesta terça-feira, que buscará negociar com o ministro Paulo Guedes o aval para os estados em recuperação fiscal contratarem novos servidores em casos de vacâncias. A medida foi vetada pelo presidente Jair Bolsonaro ao sancionar a Lei Complementar 178/21 (que criou o novo Regime de Recuperação Fiscal).

"A Lei Complementar 178 precisa ser regulamentada. Tem vários pontos dela que precisamos tratar com o ministro Paulo Guedes, principalmente a questão das vacâncias. Fundamental. Tem a questão da Cedae, que é um ponto fundamental também que temos que tratar com ele", afirmou Castro em um vídeo divulgado pela manhã, de dentro do avião, pouco antes dele ir a Brasília.

O chefe do Executivo estadual voltou a falar sobre a extensa agenda que ele terá na capital federal, que inclui ainda reuniões com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e a bancada fluminense, e com os ministros da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, e da Saúde, Eduardo Pazuello. "Estamos indo também encontrar com o ministro Pazuello para ver a questão das vacinas, quando que chegam as novas remessas", informou.

Já com Arthur Lira e os deputados do Rio de Janeiro Cláudio Castro tratará do pacto federativo e reforma tributária: "Ou seja, pautas fundamentais pro nosso estado". "Para que a gente possa realmente voltar pro Rio com vitórias muito importantes", disse.