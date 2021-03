Evento é para membros e servidores federais titulares do Poder Judiciário da União e do MP, aos participantes do Funpresp-Jud e aos empregados e Conselheiros da fundação Google / Reprodução

Publicado 01/03/2021 18:16

A Funpresp-Jud celebrará o Dia Internacional da Mulher com a realização da live “Mulheres do Século XXI: Desejos, Dilemas e Descobertas”, com transmissão pelo YouTube, no dia 8 de março (segunda-feira), às 16 horas. A apresentação será realizada por Maria Flávia Bastos, mestre em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local e doutora em Administração.

A programação online será direcionada aos membros e servidores federais titulares de cargo efetivo do Poder Judiciário da União e do Ministério Público, aos participantes e Representantes Funpresp-Jud e aos empregados e Conselheiros da Fundação.



A ação institucional pretende reforçar a igualdade e a valorização da mulher na sociedade. A mulher brasileira contemporânea e os desafios encontrados por ela para encontrar equilíbrio no contexto atual estarão na pauta.

TRAJETÓRIA



Maria Flávia Bastos é professora do Centro Universitário UNA, nos cursos de graduação e pós-graduação, além de pesquisadora e palestrante nas áreas de empreendedorismo, empreendedorismo social, negócios sociais e de impacto, educação e humanismo.

É autora dos livros “Educação e Empreendedorismo Social: um encontro que (trans) forma cidadãos” e “Cê Cria? Catálogo do Empreendedorismo e da Economia Criativa de Belo Horizonte”.

No mestrado, desenvolveu uma metodologia de ensino para implantação de agências experimentais de empreendedorismo social para IES. A metodologia teve como base a FORTUNA – primeira agência experimental de empreendedorismo social em cursos de graduação tecnológica do Brasil.