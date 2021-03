Em almoço com vereadores, na sexta-feira, Paes anunciou medidas Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 02/03/2021 05:45 | Atualizado 02/03/2021 14:13

O pacote anunciado na sexta-feira pelo governo Paes com projetos de ajuste fiscal, de mudanças no sistema de bilhetagem eletrônica e revitalização do Centro chega hoje à Câmara de Vereadores. O Executivo estima uma economia de cerca de R$ 8 bilhões em 10 anos. Junto com as mensagens, a prefeitura envia ainda a reforma previdenciária para futuros servidores, alterando a idade mínima para aposentadoria, confirmou à coluna o secretário de Fazenda, Pedro Paulo.

O titular da pasta voltar a garantir que a proposta não atingirá os funcionários que já ingressaram no serviço público carioca, como a coluna informou no domingo . “A idade vai passar a ser de 65 anos (para homens) e 62 anos (mulheres)”, afirmou.

Publicidade

As novas regras seguirão a Emenda Constitucional 103/19: também serão exigidos 25 anos de contribuição, 10 anos de efetivo exercício no setor público e, no mínimo, cinco no cargo em que se der a aposentadoria. O tempo de contribuição também poderá impactar no cálculo do benefício previdenciário.

Publicidade

EX-PREFEITO AGUARDA MENSAGENS

Do mesmo partido que Eduardo Paes — o DEM —, o ex-prefeito Cesar Maia é um nome muito aguardado pelos vereadores cariocas para a discussão dos projetos. Conhecido também pela defesa de pautas do funcionalismo, o ex-governante da cidade disse que, por enquanto, não dará opiniões sobre o assunto.

Publicidade

"Estou aguardando essas medidas chegarem à Câmara Municipal", afirmou Maia. Ele enfatizou ainda que não foi ao almoço promovido por Paes, na sexta-feira, pois está há um ano em isolamento fechado sem mobilidade.