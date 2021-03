politica - Movimentaçao na Camara dos Vereadores para posse do do Prefeito Eduardo Paes, Vice prefeito, Nilton Caldeira e dos vereadores. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 06:20

O atraso do pagamento do 13º salário de 2020 gerou diversas dúvidas entre os servidores do Município do Rio a respeito da declaração de renda 2021. Só receberam o abono no ano passado aqueles com vencimentos até R$ 4 mil. Ou seja, somente essas pessoas vão declarar o recebimento na prestação de contas ao Fisco.

Já os funcionários ativos, aposentados e pensionistas que ganham acima de R$ 4 mil, e que ainda não foram pagos, devem ficar atentos. Esse grupo deve preencher o formulário da Receita Federal conforme indicado no próprio Informe de Rendimentos.

Publicidade

À coluna, a Secretaria de Fazenda e Planejamento detalhou como esses servidores devem proceder. De acordo com a pasta, "os campos 5.1 e 5.2 do Informe de Rendimentos, que tratam dos dados sobre rendimentos sujeitos à tributação exclusiva de 13º salário e imposto retido de 13º, estarão com os respectivos valores zerados para aquele grupo de servidores que ganham acima de R$ 4 mil, pois esses não receberam o abono devido referente ao exercício de 2020".



A Fazenda ressaltou que, por isso, "na hora de o servidor realizar a declaração do Imposto de Renda deverá informar os seus rendimentos exatamente como consta no Informe de Rendimentos". Ou seja, a informação relativa ao 13° ficará sem preenchimento no respectivo campo do programa da Receita.