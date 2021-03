Manifestação será realizada em frente à sede da prefeitura, na Cidade Nova Daniel Castelo Branco

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 09/03/2021 14:28

Categorias do funcionalismo municipal do Rio de Janeiro se organizam para um ato no próximo dia 18, às 10h, em frente à sede da prefeitura, na Cidade Nova. Os servidores protestam contra a proposta de aumento da alíquota de contribuição previdenciária de 11% para 14% e cobram o pagamento do 13º salário atrasado com correção e reajuste anual - que não é concedido desde 2019.

Os funcionários também criticam a suspensão da contagem do tempo para fins de pagamento dos triênios (a princípio, até 2024) e reivindicam a retomada do adicional, além do plano de cargos dos servidores da Saúde.

As categorias alegam que os servidores não podem pagar a conta da crise.

CALENDÁRIO SE ESTENDERÁ

O governo Paes anunciou o calendário de pagamento do 13º salário de 2020 a 100.024 servidores ativos, aposentados e pensionistas do Município do Rio que ganham acima de R$ 4 mil. O depósito será feito de forma escalonada e em folhas suplementares, a partir de julho, e se estenderá até junho de 2022, como mostra o infográfico abaixo.

A atual administração herdou essa dívida da gestão Crivella, que deveria ter quitado o abono até 20 de dezembro. Diante desse atraso, as categorias querem cobrar juros e correção.

Confira as datas do crédito por faixas salariais Arte O DIA