Antecipação ainda não é cravada devido ao impacto da pandemia Daniel Castelo Branco

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 02/04/2021 06:00

O pagamento do salário de março de todo o funcionalismo do Estado do Rio, incluindo aposentados e pensionistas, sairá até o dia 15 de abril — décimo dia útil do mês seguinte ao trabalhado, prazo oficial estabelecido em calendário do Poder Executivo.

Nos bastidores, apontam a possibilidade de o crédito cair na conta antes dessa data, mas por enquanto não há confirmação.

A orientação no governo é para que os vencimentos sejam antecipados a cada mês, sempre que houver folga de caixa. No entanto, o recrudescimento da pandemia vem gerando impacto no caixa estadual. Por isso, até o momento, não há como cravar se o depósito será feito em data anterior ao prazo.