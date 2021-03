Ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, se encontram a partir de 14h Edu Andrade/ Ascom/ME

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 16/03/2021 11:52 | Atualizado 16/03/2021 11:56

Após a aprovação - e promulgação - da PEC Emergencial e já com a previsão de votar as reformas tributária e administrativa, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) recebe hoje, às 14h, o ministro da Economia, Paulo Guedes, na residência oficial da Câmara.

A exemplo do encontro que ambos tiveram em 4 de fevereiro, a expectativa é que Lira e Guedes, mais uma vez, demonstrem alinhamento com as pautas econômicas. Lira vem sinalizando ao mercado que o Congresso deve entregar as reformas ainda no primeiro semestre.