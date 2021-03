Sessões ocorrerão de forma remota, por videoconferência Divulgação/Thiago Lontra

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 19:33

O recrudescimento da pandemia do novo coronavírus levou a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) a restringir, pela terceira vez, os horários da Casa. A partir da próxima segunda-feira, o funcionamento presencial terá início às 10h e se encerrará às 15h. As sessões e audiências serão realizadas de forma remota (entre 12h e 14h as plenárias e das 14h às 15h o expediente final).

As novas medidas são temporárias. A Alerj informou ainda, em nota, que o novo horário tem como objetivo "contribuir para a política de redução de pessoas em circulação nas ruas, evitando aglomerações, principalmente, nos transportes públicos".

De acordo com a Casa, o horário presencial da área administrativa é o mesmo de funcionamento da Alerj, entre 10h e 15h, observando-se as escalas de cada diretoria, departamento e gabinetes.

Já o horário do teletrabalho será definido por cada diretoria ou departamento, atendendo às necessidades de cada um.

PRIMEIRAS MEDIDAS

"Ainda em março de 2020, a Mesa Diretora da Alerj publicou dois atos normativos (651 e 654 /2020), afastando do trabalho presencial funcionários de grupos de risco, gestantes, portadores de doenças crônicas e regulamentando as sessões remotas, por teletrabalho", lembrou a direção da Assembleia.