O presidente da Câmara de Vereadores, Carlo Caiado (DEM), anunciou nesta terça-feira que o Legislativo carioca vai repassar R$ 30 milhões à Prefeitura do Rio de Janeiro para o combate à covid-19. O valor é oriundo da economia de recursos orçamentários da Casa - duodécimos mensais que a Câmara recebe do Executivo.

De acordo com as informações, a doação será feita amanhã, logo após a publicação no Diário Oficial da resolução autorizativa, assinada pelos parlamentares.

"A cidade passa por um momento complicado e é preciso unir forças no combate à covid. Esta Casa legislativa não tem medido esforços para auxiliar a prefeitura nesse processo. Nós da Mesa Diretora acreditamos que esses recursos serão importantes para a população", declarou Caiado.