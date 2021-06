Alerj - Octacílio Barbosa/Alerj

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 22/06/2021 05:50

A Alerj vota hoje, em discussão única, a proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2022. O texto estima um déficit de R$ 21,5 bilhões, que deverá ser reduzido com a adesão do Estado do Rio ao novo Regime de Recuperação Fiscal (RRF).

Neste momento, o governo ainda calcula o déficit que será apresentado no projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA). Mas já se sabe que será um valor menor, pois quando a PLDO foi apresentada o Executivo decidiu ser conservador e incluiu na conta as dívidas do estado com a União — naquele momento, o Rio só estava sob vigência do regime por força de liminar do Supremo Tribunal Federal.

Com a entrada do governo fluminense no novo regime, o cenário muda.