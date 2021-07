Aposentados contam com agências do órgão pelo estado - Reprodução

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 10/07/2021 06:20

"Estamos na iminência de fechar a abertura de uma nova agência em Macaé, onde temos um público grande. Estamos negociando. Será em um prédio do Estado do Rio, sem gerar mais custos", disse Aureliano.

O gestor informou ainda que, em Campos, a agência mudará de endereço: "O prédio onde tínhamos agência em Campos está interditado. Vamos para outro local, será na Faetec, também no município".

AGÊNCIAS ESPALHADAS NO ESTADO

Hoje, a autarquia tem cinco agências na capital fluminense (Centro, Bangu, Flamengo, Méier e Tijuca) e mais nove espalhadas pelo estado: além da unidade de Campos (que funcionará em novo local), há em Itaperuna, Miracema, Niterói, Nova Friburgo, Petrópolis, São João de Meriti, Três Rios e Barra do Piraí.

Além disso, aposentados e pensionistas contam ainda com postos que funcionam com atendimento pré-agendado como os que ficam dentro do Corpo de Bombeiros e da Procuradoria Geral do Estado.