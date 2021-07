PGE-RJ ressaltou que não podem ser incluídos no programa os débitos relativos à substituição tributária - Divulgação

Publicado 12/07/2021 18:58 | Atualizado 12/07/2021 21:19

A adesão ao Programa Especial de Parcelamento de Créditos Tributários (PEP-ICMS) foi reaberta - conforme autorizado pela Lei Complementar nº 191/2021. Com isso, contribuintes que tiverem dívidas relacionadas ao ICMS poderão quitá-las com descontos de juros e multas de 30% a 90% do valor devido. Os percentuais variam de acordo com o prazo de parcelamento escolhido – à vista ou em até 60 parcelas mensais (confira abaixo).

O ingresso no programa é até 31 de agosto deste ano. Poderão ser incluídos no PEP-ICMS débitos tributários com fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2020, em qualquer fase, desde os créditos não constituídos até aqueles já inscritos em Dívida Ativa.

quiserem aderir ao PEP-ICMS devem fazer o pedido, para débitos não inscritos em dívida ativa, por meio do Portal Fisco Fácil, no site da Sefaz-RJ por meio do link Segundo a Resolução PGE 4.725 e a Resolução Sefaz 242, com publicações no Diário Oficial nos dias 8 e 7 de julho (respectivamente), os contribuintes queaderir ao PEP-ICMS devem fazer o pedido, para débitos não inscritos em dívida ativa, por meio do Portal Fisco Fácil, no site da Sefaz-RJ por meio do link https://bit.ly/3wFn3U6

Já para créditos tributários inscritos em dívida ativa, o contribuinte deverá acessar a área específica no site da PGE-RJ ( https://bit.ly/3hFRANz ).

Para aderir ao PEP-ICMS, a pessoa física ou jurídica deverá indicar os débitos que deseja incluir bem como a opção de pagamento, para que seja realizada a consolidação e deferimento do pleito, sendo possível incluir saldos remanescentes de débitos consolidados de parcelamentos anteriores de ICMS.

O benefício apenas será deferido e se concretizará com o pagamento da primeira ou única parcela. O direito ao programa será cancelado se houver atraso superior a duas parcelas, consecutivas ou não, ou ainda, caso alguma prestação fique sem a quitação por um período superior a 90 dias.

Quem não tiver acesso aos serviços eletrônicos ou se encontrar em alguma situação excepcional, deverá procurar o posto fiscal de atendimento da Sefaz-RJ.

QUEM FICA DE FORA

A Procuradoria Geral do Estado ressaltou que não podem ser incluídos no pedido de adesão ao programa os débitos relativos à substituição tributária ou a autos de infração que contenham débitos relativos à substituição tributária. Também não estão autorizados para ingresso ao PEP-ICMS contribuintes que sejam optantes do SIMPLES.

DESISTÊNCIA DE PROCESSOS

Com a inclusão do débito no parcelamento, o contribuinte abre mão de eventuais processos administrativos ou judiciais, bem como de parcelamentos anteriores relativos às dívidas que forem renegociadas. É importante registrar que a lei não prevê a possibilidade de migração de parcelamentos que estejam ativos.

ATENDIMENTO PRESENCIAL

A Procuradoria da Dívida Ativa (Capital ou Regional) também está com atendimento presencial, mas mediante agendamento prévio. Para os atendimentos na capital, o contato deverá ser feito pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones: (21) 2332-7137 ou (21) 2332-7138 (segunda à sexta, de 9h às 18h).

Para as Regionais, os contribuintes deverão localizar no link https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/contatos, os endereços eletrônicos e telefones, de acordo com sua localização.

FIQUE DE OLHO NAS CONDIÇÕES:

Confira as condições do programa de parcelamento de débitos Reprodução

