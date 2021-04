Por Irma Lasmar

Publicado 19/04/2021 19:36

SÃO GONÇALO - Faleceu, na manhã desta segunda-feira (19), em decorrência de problemas cardíacos, o advogado Sérgio da Graça Machado, ex-procurador-geral da Câmara Municipal entre abril de 1993 e dezembro de 1995. Ele era reconhecido como culto e humilde no trato com as pessoas,

"Este grande cidadão fará falta não somente ao parlamento local, mas à sociedade gonçalense como um todo. Todos nós, vereadores da atual legislatura, manifestamos nossos sentimentos pela perda irreparável e pedimos a Deus que conforte o coração de seus familiares e amigos", declarou o presidente da Casa, Lecinho Bredas, representando os vereadores gonçalenses,