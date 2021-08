Governo do Estado do Rio terá que implementar reformas como contrapartida do regime fiscal - Daniel Castelo Branco

Publicado 07/08/2021 07:00

A Frente Parlamentar Mista do Rio de Janeiro em Defesa do Serviço Público e o Fórum Permanente dos Servidores do Estado (Fosperj) promovem, na próxima segunda-feira, debate virtual para discutir o impacto do novo Regime de Recuperação Fiscal em solo fluminense.



Debate será realizado de forma virtual, a partir de 18h Divulgação

O tema será discutido pelos deputados estaduais Flavio Serafini (Psol), Jorge Felippe Neto (PSD), Rodrio Amorim (PSL), e Tia Ju (Republicanos).

A mediação ficará sob o comando da deputada Martha Rocha (PDT) e do presidente da Associação dos Servidores da Defensoria Pública do Rio de Janeiro (Asdperj).



O regime suspende por 12 meses o pagamento da dívida com a União e suaviza as parcelas nos anos seguintes, mas impõe contrapartidas. Entre elas, a implementação de reformas.