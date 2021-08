No Rio, servidores já realizaram ato contra a PEC 32 que começou na Candelária e terminou na Cinelândia - Divulgação/Fosperj

Publicado 16/08/2021 06:16

A semana será de mobilização de servidores públicos contra a reforma administrativa (PEC 32), em tramitação na comissão especial da Câmara dos Deputados. Em solo fluminense, um seminário é realizado hoje na Assembleia Legislativa do Rio para debater a proposta e o seu impacto na educação, saúde e segurança pública. O evento foi proposto pelo deputado federal Paulo Ramos (PDT-RJ).

Já na quarta-feira, dia 18, servidores federais e dos estados e municípios farão um ato nacional nas capitais do país. Na cidade do Rio, o movimento será na Candelária, no Centro: a partir de 16h, as categorias estarão no local com faixas e cartazes em protesto à reforma. A reforma prevê mudanças nas regras do serviço público. Entre os diversos pontos, extingue a estabilidade e amplia a contratação de comissionados.