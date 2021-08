A declaração de bens e valores é feita exclusivamente por meio do Sispatri no Portal do Servidor - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em sua quarta edição, o Prêmio Espírito Público 2021 está com inscrições abertas até o dia 5 de setembro para todos os profissionais do setor público. Este ano, o prêmio incluiu a área de Assistência Social na categoria Pessoas que Transformam e também inovou ao eleger o tema Segurança Alimentar como foco da categoria Instituições que Transformam. Já na categoria Equipes que Transformam, a área da premiação este ano será Educação.

Com o objetivo de identificar, reconhecer e valorizar profissionais dedicados à garantia da qualidade dos serviços públicos oferecidos à sociedade, o Prêmio Espírito Público já contemplou 55 pessoas desde a sua primeira edição em todas as regiões do país.

A iniciativa é da Parceria Vamos, formada pela Fundação Lemann, Instituto humanize e a República.org, organizações da sociedade civil que atuam no fortalecimento das lideranças do setor público e do terceiro setor.



"A pandemia, que agravou nossas desigualdades sociais e econômicas, mostrou mais uma vez como profissionais públicos importam e fazem a diferença na vida da população. Consequências da covid-19 e do distanciamento social na saúde da população, perdas educacionais dos nossos jovens, aumento do desemprego e nosso retorno ao mapa da fome são desafios urgentes, que precisaremos endereçar com políticas públicas", observa Ana Paula Pellegrino, co-diretora executiva da República.org.

"Premiar as pessoas, equipes e instituições que trabalham incansavelmente para mudar essa realidade é nossa forma de reconhecer iniciativas que têm um impacto tremendo", acrescenta Ana Paula Pellegrino.

PESSOAS QUE TRANSFORMAM

Na categoria Pessoas que Transformam poderão participar profissionais públicos, brasileiros ou estrangeiros, que trabalham atualmente na administração pública direta ou indireta (incluindo fundações, autarquias e empresas públicas), nas esferas federal, estadual ou municipal.

Os profissionais devem preencher os seguintes requisitos: no mínimo, 8 anos de atuação no setor público, sendo pelo menos 4 deles na última década.

Esta categoria oferecerá 5 eixos setoriais: Assistência Social, Gestão de Pessoas, Meio Ambiente, Saúde e Segurança.



A categoria Equipes que Transformam reconhecerá o trabalho feito na área de Educação. Poderão se inscrever grupos compostos por, no mínimo 3 e no máximo 10 profissionais públicos, sendo uma pessoa representante da equipe e responsável pela inscrição. Todos os membros deverão ter, no mínimo, 5 anos de atuação no setor público brasileiro na última década.

INSTITUIÇÕES QUE TRANSFORMAM



A categoria Instituições que Transformam, uma das maiores novidades desta edição, promoverá o reconhecimento de entidades da administração pública direta e indireta que contribuem para a promoção da Segurança Alimentar.

Essa categoria não aceitará inscrições e a candidatura se dará por indicação dos parceiros do prêmio. Serão indicadas instituições que desenvolveram ações, sobretudo no último ano, para assegurar alimentação adequada à população, proporcionando acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente, resguardando as propriedades saudáveis de nutrição. A escolha se dará por uma votação popular.

SELEÇÃO DE VENCEDORES



A escolha dos vencedores das demais categorias será feita por júris e comitês setoriais compostos por profissionais considerados notáveis do setor público e academia, representantes do terceiro setor e de organizações com grande experiência em temas afins, além de ganhadores de edições anteriores.

Critérios como diversidade, impacto social, contribuição técnica, capacidade de mobilização e efeito multiplicador, iniciativa e integridade serão observados pelos jurados.

EQUIPES QUE TRANSFORMAM



A categoria Equipes que Transformam selecionará uma equipe vencedora e cada um dos 5 eixos setoriais da categoria Pessoas que Transformam terá 3 vencedores. Além dos prêmios em dinheiro que variam de R$ 5 mil para indivíduos a R$ 15 mil para equipes, os vencedores receberão a oportunidade de passar por um processo de imersão de aprendizado em gestão pública.

PREMIAÇÃO VIRTUAL

A cerimônia de premiação ocorrerá em dezembro. Devido às medidas restritivas geradas pela pandemia, será feita de maneira remota, assim como ocorreu na edição de 2020.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.premioespiritopublico.org.br. Os premiados passarão ainda a compor uma rede exclusiva formada pelos ganhadores do Prêmio nas três edições anteriores.