Maria Christina, Conceição e Margarida após a segunda dose: "Enfim, vacinadas" - Arquivo pessoal

Publicado 01/10/2021 04:00

A vacina salva vidas — e também promove reencontros. Amigas desde a adolescência, as servidoras públicas Maria Christina de Barros, Margarida Castro e Conceição Nogueira, todas com 71 anos, fizeram do calendário de imunização contra a covid-19 um 'evento social'. A primeira dose saiu em 29 de março para as três, e foi a ocasião perfeita para elas, que ficaram um ano sem se encontrar por imposição da pandemia, se reverem. A segunda foi aplicada em 26 de abril: surgiu aí uma nova oportunidade para o trio, já 100% vacinado, comemorar.

Agora, elas dão um recado: a terceira etapa da vacinação — ou dose de reforço — cai como uma gota de esperança por dias melhores e é crucial para que momentos como esses possam se repetir no dia a dia de toda a população.

Em coro, as três agradecem aos profissionais de Saúde e à ciência por promoverem esse e outros reencontros.

"Cheiro de liberdade chegando", celebrou Christina. "Na primeira dose, o tempo foi muito curto para dizer tudo que queríamos, foram muitos meses de isolamento", contou ela, brincando que, na segunda etapa da vacinação, a ideia era procurar "uma fila maior" na unidade municipal de Saúde, no Alto da Boa Vista, para "ter ainda mais tempo de papo com as amigas".

O 'evento' de 29 de março também é lembrado com bom humor por Conceição. "A primeira dose foi um evento. Me arrumei, me maquiei, passei até batom, mesmo com máscara, ninguém viu, mas eu estava de batom", comentou Conceição. "Foi muito bom. Estávamos precisando disso, era muita saudade".

Para Margarida, foram dias de dupla felicidade: por rever pessoas queridas e, ao mesmo tempo, enxergar uma luz no fim do túnel em meio ao enfrentamento ao vírus. "Foram momentos reconfortantes para mim, pelo reencontro tão esperado com minhas amigas tão queridas, após longo afastamento, e por afinal receber a vacina contra a covid, que me sinaliza a superação da pandemia e o retorno a uma vida normal", exclamou.

"Quero agradecer especialmente a todos os cientistas a quem devemos a esperança representada pelas vacinas", acrescentou.

Em março, Maria Christina, Conceição e Margarida receberam a primeira dose Arquivo pessoal

À ESPERA DA TERCEIRA

Não são só elas que estão à espera da terceira dose, mas tantos outros cariocas. Na cidade do Rio, o cronograma alcança, hoje, os idosos a partir de 79 anos. Amanhã, é a vez daqueles de 78 ou mais.

Na quarta-feira, o Ministério da Saúde anunciou a ampliação da dose de reforço para os adultos acima de 60 anos que tomaram a segunda dose há mais de seis meses. Até então, a pasta havia anunciado a aplicação apenas para imunossuprimidos, profissionais de saúde e pessoas com 70 anos ou mais.