O estado do Rio de Janeiro precisa encontrar novos rumos para sua Economia Daniel Castelo Branco

Por Sidney Rezende

Publicado 05/12/2020 06:00

O Brasil precisa encontrar o consenso sobre que plano de desenvolvimento se quer para o país. O Rio de Janeiro, também. Na próxima segunda-feira (7), se dará mais um passo na tentativa de reposicionamento do sistema produtivo de petróleo e gás no estado com o Fórum Rio de Desenvolvimento da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Sob o comando do presidente da Casa, deputado André Ceciliano (PT), será discutida a Nota Técnica elaborada pela Assessoria Fiscal da Alerj sobre as oportunidades que o setor oferece para o progresso do Rio.

O estudo, produzido por especialistas, revela as oportunidades que estão postas para um novo tempo pós-pandemia. O documento que será objeto de debate aponta que 85% das reservas de petróleo do Brasil estão no Rio de Janeiro, mas o estado concentra apenas 19% dos fornecedores e prestadores de serviços da Petrobras, que tem 70% destes contratos no exterior. O professor Mauro Osório, diretor da Assessoria Fiscal da Alerj, que ajudou a elaborar a Nota Técnica, tem consciência da importância deste debate para o estado, principalmente num momento que a capital precisa acertar o passo nas suas economias. "A situação das finanças do Rio é trágica. Já está assim desde o segundo semestre de 2016", diz ele.



QUEM É QUEM



O debate terá como palestrantes o diretor geral interino da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Raphael Moura; a presidente da Naturgy, Kátia Repsold; a consultora da Fundação Getúlio Vargas, Magda Chambriard; o presidente do Clube de Engenharia, Pedro Celestino; o diretor da Assessoria Fiscal da Alerj, Mauro Osório, a superintendente geral da Organização Nacional da Indústria do Petróleo (ONIP), Karine Fragoso; e o presidente da Comissão de Tributação da Alerj, deputado Luiz Paulo (Sem Partido).

PM: E as mulheres?

Placa de formação de oficiais do Estado do Rio de Janeiro Divulgação

Esta semana aconteceu uma solenidade na Academia de Polícia Militar Dom João VI, em Sulacap, onde se formam todos os oficiais da PM, com o governador Cláudio Castro e o secretário de Polícia Militar, coronel Rogério Figueredo, que descerraram uma placa informando que:"foram formadas 93 turmas". Lá está escrito sobre os "feitos dos HOMENS extraordinários". Ocorre que a Academia também forma mulheres há mais de 20 anos.

Medo do desemprego

Novo levantamento do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) com 505 consumidores mostra aumento no percentual de fluminenses que estão, de alguma forma, com medo de perder o emprego nos próximos três meses. Para 64,6% dos cidadãos, esse temor se tornou mais real. No comparativo com a última sondagem, realizada em outubro, é possível observar um acréscimo de cinco pontos percentuais.

Mais armas no Rio

Depois do prefeito eleito Eduardo Paes declarar que pretende treinar a Guarda Municipal para porte de armas, o deputado estadual Rodrigo Amorim (PSL) pediu urgência para votar projeto de lei, de co-autoria com o então deputado Carlo Caiado, que concede permissão aos agentes civis do Programa Segurança Presente para o porte de armas. Se aprovado, 2021 terá um Rio mais armado.

PICADINHO

O economista Roberto Kanter abrirá série de palestras da Feira Virtual de Carreiras e Oportunidades da Politécnica da UFRJ, que começa na terça (8). Inscrições no site da instituição.



Covid: Defensoria Pública do Rio suspende temporariamente participação no Justiça Itinerante a partir da próxima segunda (7) e por tempo indeterminado.



Período de pré-matrículas em escolas estaduais do Rio vai até o dia 22 pela internet: www.matriculafacil.rj.gov.br