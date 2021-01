A vacinação e o debate sobre a presidência da Câmara serão os temas mais discutidos de 2021. Arquivo / Agência Brasil

Por Sidney Rezende

Publicado 02/01/2021 06:00

Nunca um ano foi tão esperado quanto este que inicia agora. 2021 não pode ser pior que 2020. Em Brasília, a política parlamentar pegará fogo em contagem regressiva até o dia 1º de fevereiro. Esta é a data da eleição que definirá os presidentes para as duas Casas do Congresso Nacional (Câmara e Senado) como determina a Constituição de 1988. E por qual razão esta escolha mexe com a política nacional? Simples. O presidente da Câmara é o segundo na linha sucessória presidencial. Ou seja, se o presidente da República e o vice estiverem ausentes, quem assume a responsabilidade é ele.



PROCEDIMENTO



A Agência Câmara explicou bem: "Após os 513 deputados federais se apossarem de seus cargos pela manhã, os partidos precisam formar blocos parlamentares. Isso porque, nesse dia, também estarão em jogo os cargos de vice-presidentes da Câmara, secretários e suplentes. Vale lembrar que o processo de votação só começa com o quórum mínimo de 257 deputados, ou seja, a metade +1 da quantidade total de parlamentares. A apuração dos votos começa pelo cargo de presidência da Câmara. Para ser eleito em primeiro turno, o deputado precisa ter a maioria absoluta dos votos, isto é, 257 deputados votando a favor dele. Caso isso não ocorra, os dois mais votados disputam o segundo turno para a presidência da Câmara dos Deputados. Se, por ventura, ocorra um empate, assume o candidato com mais idade. O mandato de quem assume a presidência da Câmara é de dois anos, sem possibilidade de reeleição no mesmo mandato".

Casa Nova

Leonel Brizola Neto está de saída do PSOL. Ultimamente ele tem conversado com o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves. Com o retorno de seu irmão Carlito Brizola ao PDT, não será surpresa se Leonel voltar também ao partido criado pelo avô.

A vida continua

O grupo do ex-prefeito Luis Antonio Neves perdeu a eleição em Piraí. Mas isto não abalou o político que, mesmo longe do poder, continua a ser o presidente da Associação Municípios do Estado do Rio de Janeiro.

Festa cancelada

Quem estava contando com o festão de posse para receber o novo Procurador-Geral da Justiça que ocorreria no dia 15 de janeiro para o biênio 2021/2023, pode esquecer. Em virtude do agravamento da pandemia no estado do Rio de Janeiro, os organizadores cancelaram a reserva no espaço Vivo Rio.

PICADINHO

O resultado da pré-matrícula na rede municipal de ensino de São Gonçalo será divulgado no próximo dia 12.

Depois de definir ontem (1º) os membros da Mesa Diretora para 2021/2022, a Câmara de Vereadores entrou em recesso e só volta dia 15 de fevereiro.

Detran RJ: Quem comprou veículo entre 19 de fevereiro e 30 de novembro do ano passado tem até o dia 31 de janeiro para regularizar primeira licença.