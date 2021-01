Maria José Braga vai apresentar relatório sobre ataques a profissionais da Imprensa LUCIO BERNARDO JR

Por Sidney Rezende

Publicado 23/01/2021 06:00 | Atualizado 23/01/2021 10:43

Na próxima terça-feira (26), a presidente da Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), Maria José Braga, divulgará o relatório que aponta expressivo aumento no número de ataques aos profissionais de imprensa. A situação é preocupante. A representante de classe demonstrará que em 2020 o percentual de casos é 105% maior em comparação aos registrados em levantamento anterior. Só para se ter ideia, o Brasil teve, em 2019, 208 ataques a veículos de comunicação e jornalistas, um aumento de 54% em relação a 2018. Na ocasião, do total, 114 casos foram de descredibilização da imprensa e 94 de agressões diretas a profissionais. Sozinho, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi responsável por 58% destes ataques, chegando a 121 casos.



ATAQUES EM SÉRIE



Tem sido prática corrente ataques aos repórteres cinematográficos e fotográficos, as maiores vítimas no país. Os profissionais são mais visíveis por portarem equipamentos e, no Brasil, ao contrário de os proteger, este fato os torna mais vulneráveis e, consequentemente, tornam-se alvos. Os colunistas também passaram a ser mais perseguidos. Na última semana, o presidente da ABI, Paulo Jeronimo, manifestou solidariedade ao colunista da revista Época, Guilherme Amado, que foi intimado pela Procuradoria Geral da República (PGR) a apresentar documentos que obteve da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), órgão do governo federal, no legítimo exercício de sua profissão. Amado foi informado por Jeronimo que poderá contar com apoio jurídico da ABI, com a possibilidade de a Casa do Jornalista atuar como "amicus curiae" em processo.

Toma lá, dá cá

Ainda sob o impacto da visita do deputado Arthur Lira ao Rio de Janeiro, em franca campanha para cabalar votos para sua candidatura à presidência da Câmara, parlamentares próximos ao presidente da Casa, Rodrigo Maia, contam que o Governo Federal está liberando cargos em troca de apoio a Lira. Mesmo assim, Maia está confiante que Baleia Rossi, a quem apoia, sairá vencedor.

Agenda cheia

O secretário municipal de Educação do Rio, Renan Ferreirinha, tem sido considerado um dos mais atuantes no time que compõe o primeiro escalão do prefeito Eduardo Paes. Ele reuniu uma série de ações e pretende despachar com o chefe para "validar" novos passos do setor em meio à pandemia e incerteza da chegada de novas vacinas.

Todo cuidado é pouco

Criminosos têm aplicado golpe do falso agendamento de vacina contra Covid-19. As vítimas são abordadas por contato telefônico ou email solicitando cadastro informando dados pessoais. Não caia nessa. Fique atento às informações dos órgãos de saúde oficiais de sua cidade para saber a data de vacinação.

PICADINHO

Despesas do início de ano pesam no orçamento das famílias fluminenses, mostra pesquisa do IFec RJ.



Vereadoras de São Gonçalo e Tangá estudam a implantação de frente parlamentar feminina na região leste fluminense.



1º Congresso de Compliance para Pequenas e Médias Empresas, de 25 a 29 de janeiro, terá painel sobre Compliance para Terceiro Setor.