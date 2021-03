O ensino público precisa de atenção dos governantes para enfrentar a pandemia Divulgação

Por Sidney Rezende

Publicado 13/03/2021 06:00

Toda eleição é sempre igual, os políticos garantem que a educação da população será uma prioridade, mas pouco acontece neste sentido. Por isso, vale ressaltar que o tema precisa ser mais noticiado, repetitivo e incluído como permanente pelos meios de comunicação e, principalmente, pela sociedade. Nesta semana, foi instalada a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). O deputado Flávio Serafini (PSOL) foi reeleito para presidir o colegiado, que terá agora o deputado Rubens Bomtempo (PSB) como vice-presidente. O retorno às aulas e a melhoria das condições nas escolas públicas foram temas reforçados no encontro. "Vamos trabalhar muito em conjunto para fortalecer as escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro", declarou Serafini.



FUTURO



O próximo encontro foi marcado para a próxima quarta-feira (17), às 09h30, quando serão feitos dois pedidos de audiências públicas em conjunto com as Comissões de Saúde e de Ciência e Tecnologia, sugeridos pela deputada Martha Rocha (PDT) e pelo deputado Waldeck Carneiro (PT), respectivamente. O deputado Rubens Bomtempo reforçou a importância de alinhar a municipalização dos Cieps, junto à Secretaria Estadual de Educação. "Eu acredito que nesse exato momento a Alerj vai ter facilidade de interagir com o Governo, com Comte Bittencourt à frente da secretaria. A municipalização dos Cieps nos últimos anos fez com que essas unidades perdessem muito a identidade, precisamos resgatar as memórias dos Cieps", frisou. Os membros efetivos da Comissão são os deputados: Pedro Ricardo (PSL), Zeidan (PT), Rosane Félix (PSD) e Martha Rocha (PDT). Como suplentes, os deputados: Waldeck Carneiro (PT), Sérgio Fernandes (PDT), Danniel Librelon (REP), Wellington José (MDB), Márcio Gualberto (PSL), Luiz Martins (PDT) e Dani Monteiro (PSOL).

Agenda para o Rio em 2022

Publicidade

O vereador Lindbergh Farias (PT) falou sobre o que o Rio mais precisa que Lula, sendo candidato em 2022, inclua na sua agenda de realizações. "O Rio de Janeiro, não tenho dúvida, que as primeiras coisas são a indústria naval, mudança na política da Petrobras que deixou de investir muito no Rio de Janeiro e o complexo econômico e industrial de saúde aqui no Rio".

Auxílio Emergencial

Publicidade

O deputado federal Alessandro Molon (PSB-RJ) está liderando uma frente política que pede um auxílio emergencial de 600 reais até o fim da pandemia. A campanha #600atéofimdapandemia reúne mais de 100 entidades, pede que o auxílio seja garantido nas condições iniciais e enquanto durar a pandemia.

Preocupação com os bens

Publicidade

O Cartório de Notas do Rio registrou mais de 10 mil atos de testamentos, inventários e doação no segundo semestre de 2020. Número é 4,5 mil a mais do que o primeiro semestre do ano passado. "A pandemia trouxe uma preocupação a mais aos fluminenses que precisaram trazer o debate do planejamento sucessório ao seio familiar", explicou o presidente do CNB/RJ, Renato Villarnovo.

PICADINHO

Publicidade

Sindicato dos Auditores Fiscais do RJ inicia no dia 23 cursos de treinamento para auxiliar Auditores Fiscais nas dificuldades enfrentadas no trabalho remoto.

Centro Cultural Light promove a 1ª exposição virtual sobre as transformações do Rio ao longo das décadas. Disponível de forma gratuita no site do museu até dia 31 de março.



Associação Pró-Vita inaugura, 2ª feira, duas clínicas: uma no Centro do Rio e outra em Alcântara, São Gonçalo. Com o investimento oriundo de doações voluntárias, estima que mais de 700 pessoas sejam atendidas por mês em cada unidade.