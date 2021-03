Reunião entre Henrique Carlos de Andrade Figueira, Alfredo Lopes e Paulo Michel Theresa Jansen

Por Sidney Rezende

Publicado 20/03/2021 06:00

Apesar de estarmos em plena pandemia, alguns setores produtivos do Rio de Janeiro tentam projetar algumas ações de retomada tão logo deslanche o Programa Nacional de Imunização, mesmo sabendo que tudo está muito complicado. Esta semana, os presidentes do Sindicato dos Meios de Hospedagem do Rio de Janeiro (Hotéis Rio), Alfredo Lopes, e da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro (ABIH-RJ), Paulo Michel, se reuniram com o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Henrique Carlos de Andrade Figueira, para tratar de problemas que se arrastam há anos e que foi agravado pela pandemia. Os representantes da hotelaria pediram apoio para a necessidade de se realizar um reordenamento na capital, principalmente, quanto à população de rua, flanelinhas e vendedores ambulantes. E que, para isso, está sendo criado um grupo de trabalho que dará início ao projeto a partir do bairro de Copacabana, escolhido por ser um dos mais famosos do mundo e concentrar muitos turistas. Mas este drama não é só de um setor. Existem outros obstáculos que são impedidores da geração de empregos.





PROBLEMA DE TODOS



Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados esta semana para o mês de janeiro de 2021 mostram informações preocupantes quanto ao emprego no Rio de Janeiro, um dos poucos estados da federação a ter resultado negativo. Em doze meses, o Rio perdeu 118.524 vagas de trabalho com carteira assinada. A capital fluminense perdeu no mês de janeiro 2.663 empregos formais, enquanto em 12 meses esse número chegou a 87.260 vagas. Depois do Rio, Macaé foi o município com mais diminuição de vagas com carteira assinada no período, 7.649. Niterói perdeu 3.665; São João da Barra, 3.436; São João de Meriti, 3.255; Petrópolis, 3.144.

Finalização da sede do MIS

O novo presidente do Museu da Imagem e do Som, Cesar Miranda Ribeiro, trouxe boa notícia para o público e artistas. "Nossa maior prioridade é a finalização das obras da nova sede em Copacabana. A meta é entregarmos ainda no governo Cláudio Castro esse equipamento. Esperamos que a licitação para a escolha da empresa que vai finalizar a obra seja realizada ainda neste semestre. Faltam apenas 30% dessas obras físicas e esperamos retomar em breve esses trabalhos", garantiu.

Melhor estrutura para os bombeiros

Em parceria com o deputado Coronel Salema (PSL), o deputado estadual Felipe Peixoto (PSD) enviou duas indicações à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), solicitando que os destacamentos do Corpo de Bombeiros de São Gonçalo e de Maricá sejam transformados em grupamentos e tenham as estruturas ampliadas.

Violência contra mulher

A deputada estadual Martha Rocha (PDT) criou um Whatsapp para atendimento às mulheres vítimas de violência, drama acentuado pela pandemia. O canal #vocênãoestásozinha orienta também quem quiser denunciar anonimamente agressões. O número é (21) 98985-3712.

PICADINHO

Livro Honorários Médicos, escrito por Júlio Peclat, será lançado na 35ª edição do Encontro Carioca, promovido pela SBACV-RJ, no próximo dia 27.



Desde o início da pandemia até o momento, a Supervia observou uma perda de mais de 84 milhões de passageiros em relação ao período anterior.



A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro comunica o adiamento da prova escrita preliminar do concurso para ingresso na classe inicial da carreira da Defensoria Pública para o dia 30 de maio de 2021.