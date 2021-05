Com papel de liderança no PSC, pastor Everaldo Pereira foi preso em agosto de 2020 Reprodução Facebook

Por Sidney Rezende

Publicado 01/05/2021 06:00

O desgastante processo de impeachment que dilapidou o patrimônio político e eleitoral de Wilson Witzel, ex-número 1 do Palácio Guanabara, trouxe consigo um problemão para o PSC. Estamos falando da encrenca que se enfiou o Partido Social Cristão, legenda que tinha como presidente nacional o influente pastor Everaldo Pereira, preso durante a operação Tris In Idem, em agosto do ano passado. A ação fazia parte de investigação de corrupção em contratos de saúde pública no Rio de Janeiro, quando iniciou a derrocada do ex-juiz que de fenômeno eleitoral se transformou em desastre histórico. Na ocasião, além do pastor Everaldo, a Polícia Federal cumpriu mandado de prisão contra o ex-secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Lucas Tristão. Pode-se afirmar que a pandemia arrastou para o cadafalso Witzel e colocou contra a parede o governador do Amazonas, também do PSC, Wilson Lima. Ninguém sabe ao certo que rumo poderá ter o partido na próxima eleição. A guinada do governador Cláudio Castro para o lado bolsonarista dá a dimensão que a opção será abraçar mesmo a extrema-direita.



FUTURO



Na terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro recebeu os três filhos do recém falecido Fidelix. Segundo a revista Exame, "Levy Filho, Karina e Lívia estiveram no Palácio da Alvorada em uma reunião com a presença de Karina Kufa e Admar Gonzaga, advogados eleitorais do presidente, e do ministro do Turismo, Gilson Machado. Levy Filho, secretário-geral do PRTB, é o principal entusiasta da ideia de filiar Bolsonaro e se dispôs a dar total autonomia a ele. Mas Karina Fidelix resiste". Se nem o PRTB ou o antigo Partido da Mulher fecharem com Bolsonaro, será que abre-se a porta do PSC para o presidente da República? Tem gente no Rio de Janeiro, da ala evangélica, que anda pedindo a Deus para que isto aconteça. O que é certo é que com o drama vivido pelo pastor Everaldo e Wilson Witzel há indicativos que o PSC terá que se reinventar, nem que seja mais do mesmo.

Protocolos para o Censo 2021

Ex-presidente do IBGE, o economista Paulo Rabello de Castro diz que dá, sim, para fazer o Censo 2021 seguindo os protocolos de segurança contra a covid-19. "São as mesmas medidas que as diversas categorias de trabalhadores que não podem exercer suas funções em home office estão (ou deveriam estar) tomando. Quando houver maior dificuldade, o recenseador pode deixar o questionário para o entrevistado preencher, conferindo os dados no retorno. Outra medida necessária é incluir os recenseadores nos grupos prioritários para a vacinação".

Isenção de pedágios para taxistas

Projeto de lei da vereadora Vera Lins (Progressista) quer isentar taxistas regularizados e credenciados pela prefeitura de pagar pedágios da Linha Amarela e Transolímpica. Motorista terá que usar cabine exclusiva, estar com passageiro embarcado e terá prazo de 2 horas para usar novamente pedágio com ou sem passageiro.

Comerciários querem prioridade na vacinação

Sindicato dos Comerciários do Rio circulou por supermercados e pedido que mais ouviu dos trabalhadores foi que sejam incluídos entre prioridades da vacinação contra covid. Presidente do Sindicato, Márcio Ayer, se reuniu com deputada estadual Martha Rocha em tentativa de incluir a categoria. Pauta será discutida na Alerj na próxima semana.

PICADINHO

Plataforma Árvore promove live “Como relacionar livros clássicos com a atualidade” com escritor Ricardo Ramos, neto de Graciliano Ramos. Quarta-feira, às 18h, no Youtube.



Receita Federal doa 3 mil testes rápidos de Covid-19 para a UFF. Material havia sido abandonado no Porto do Rio de Janeiro após importação e está sendo doado para diversos órgãos públicos de saúde.



Gipsyy, empresa europeia de viagens, investirá R$ 15 milhões no mercado brasileiro de turismo rodoviário. Meta é atender mais de 2 mil cidades até fim do ano.