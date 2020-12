Anderson Pessôa sumiu no último domingo, após atender passageira pelo aplicativo Arquivo Pessoal

Por Charles Rodrigues

A polícia aguarda o resultado dos exames de DNA para confirmar se o corpo encontrado dentro de um carro carbonizado é do motorista de aplicativo Anderson Pessôa de Souza, de 42 anos, desaparecido há 3 dias, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

De acordo com familiares, Anderson sumiu na noite do último domingo, após atender uma passageira pelo aplicativo. A viagem foi registrada com partida do bairro Jardim Catarina e destino à localidade de Fazendinha, em Santa Izabel. O último contato do motorista com a família ocorreu por volta das 22h40.

O carro do motorista, um Renault Sandero, foi localizado na última segunda-feira, completamente carbonizado, na Estrada de Itatindiba, em Santa Izabel. Dentro do veículo, a polícia recolheu um corpo, no banco traseiro, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, em Tribobó, onde passará por exames de identificação.

A possibilidade de o corpo ser de outra pessoa não foi descartada pelos investigadores, já que, foram registrados diversos roubos de veículos na região, no último fim de semana, motivados por uma ‘guerra’ entre facções de tráfico de drogas. O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara) e encaminhado para Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo.

'Ainda temos esperança'

Abalada, a estudante Thamires Barbosa, de 20 anos, disse que fez o último contato com o pai e não percebeu nada anormal. “Falei com ele à noite, por volta das 22h40. O aplicativo ficou ligado até às 3h da madrugada. Como demorou a chegar em casa, saímos a sua procura. É muito triste, saber que a pessoa que você ama pode ter sido vítima de uma covardia! Mas, enquanto não sai a confirmação do laudo, ainda temos esperança. Ele saiu de casa com um camisa cinza, bermuda preta e chinelos. Se alguém souber de alguma, por favor, avise a polícia ", disse, emocionada, a estudante, que aguarda o resultado do laudo pericial.