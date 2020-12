Simone e GKay Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/12/2020 16:07 | Atualizado 29/12/2020 16:08

Após a polêmica envolvendo GKay e Rezende, a influencer ganhou um conselho da amiga Simone, da dupla com Simaria.

A sertaneja, que está nos Estados Unidos para dar à luz, marcou GKay em uma série de Stories, no Instagram, com alguns ensinamentos à amiga. Simone cantou o refrão de "Foi Pá Pum", música da dupla, dizendo que a canção tinha tudo a ver com o caso. "Esquecer você não deu trabalho nenhum. Foi um beijo na boca, um amasso bem dado e acabou, foi pá pum", disse.

"Ano novo, vida nova, vira a página, vai viver, vai beijar na boca", completou Simone.

Após vazar um vídeo no qual Rezende aparece em uma balada sem a namorada, a GKay se pronunciou dizendo que "o homem pode até prestar, mas chegou em mim, ele despresta". "Nada de novo vindo de macho, só mais um macho fazendo machice e sendo um merd* como todos que realmente são. Nenhuma novidade", continuou.