Gkay e Rezende vivem um possível affair Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/12/2020 05:54

Na madrugada desta terça-feira (29), o youtuber Rezende teve vídeos compartilhados em que aparece curtindo uma festa sem a namorada Gkay. Alice Pradda, que fez os vídeos, afirma que o youtuber pediu para ela apagar as imagens e que, em troca, lhe colocaria numa festa. Ela diz que só publicou o pedido e a conversa com o gamer porque ele descumpriu o acordo. Claro que GKay não gostou do que rolou e se pronunciou, detonando o até então namorado:

"Eu não ia nem falar, mas já que é ano novo, vamos encerrar o ano. Acho que vocês perceberam que o problema sou eu. O homem pode até prestar, mas chegou em mim, 'despresta'. Nada de novo em macho. Só mais um macho fazendo 'machice' e sendo um merda como todos. Nenhuma novidade, principalmente quando se trata de mim. Amanhã eu vou acordar linda e loira fora do país", começou ela, em seus stories do Instagram.

Gkay continuou detonando Rezende pelo Twitter. "Pelo menos eu não preciso de bebida para falar/fazer o que eu quero. Se eu quiser fazer, eu faço. Não fico de personagenzinho na internet, não", escreveu. "Quer ficar de casal na internet e de putaria na vida real. Desculpa, amor. Minha vida não é uma novela. Thank you, next (obrigada, próximo)", acrescentou a humorista.