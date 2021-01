Gizelly Bicalho e Duda Reis Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 14:26 | Atualizado 13/01/2021 14:38

"Mandei DM para Duda hoje cedo, mas ela não viu. Podem me ajudar a falar com ela? Se ele tem adovagada, você também tem, porque eu estou à disposição para advogar para você pro bono", escreveu Gizelly no Instagram.



Pelos Stories, do Instagram, Duda Reis disse que vai tomar todas as medidas legais cabíveis sobre ataques que vem recebendo.

"Eu vou tomar todas as medidas protetivas necessárias, porque eu preciso. Eu temo pela minha vida, temo pela minha segurança, sim. Porque eu sei como a pessoa é. Eu não sou louca. Eu não sou mentirosa. Eu sei o que eu vivi. Eu sei o medo que dá. Se esse cara se relaciona agora com uma próxima mulher, a próxima mulher vai ser uma vítima dele. Isso é um fato. Gente, estou avisando. Estou dando a minha vida como depoimento. Vou sim à delegacia, tomar minhas medidas protetivas, porque eu temo pela minha vida, minha segurança e pelas pessoas ao meu redor. Eu não sei o que a pessoa é capaz de fazer. A pessoa sempre me disse que eu brigava com cachorro grande, mas eu não estou brigando com ninguém grande, não", avisou a atriz.