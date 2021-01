Vitória Falcão Onofre Veras/Parceiro/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 09:28 | Atualizado 19/01/2021 09:46

Rio - Vitória Falcão, do duo Anavitória, surpreendeu seus seguidores do Instagram ao aparecer com os cabelos lisos. Vitória é conhecida por seus cachos e cabelos volumosos. "A Vitória de 16 anos viveu um dia nos meus 25", escreveu a cantora na legenda da foto.

Os fãs gostaram da mudança e fizeram vários elogios. "Gente, que enorme. Linda de todos os jeitos", disse a apresentadora Maisa Silva. "Rapunzel, é você?", brincou Lucas Fresno. "Eu amo todas as Vitórias que a Vitória é e pode ser", disse uma fã. "Gosto mais do cabelo enrolado, mas é linda de todas as formas", disse outra pessoa.